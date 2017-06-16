Медведев: не отрицаю, что мой рекорд — плод грамотной игры «Ростова» в обороне

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев рассказал, ставил ли он перед собой цель установить рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии, который ему покорился в сезоне-2016/17, когда он ещё выступал в «Ростове».
«В прошлом году про рекорд и мысли не было. Вообще не представлял, сколько там минут. Но если бы я с детства не мечтал проявить себя, то не оказался бы тут. При мне о рекорде заговорили где-то за два тура до того, как побил рекорд Нигматуллина. А перед матчем с «Амкаром» об этом все начали говорить. Не успеваешь включить «Матч», как начинались обсуждения сухой серии. Это сидело в подсознании, хотя Виталич (Кафанов, тренер вратарей. – Прим. «Чемпионата») говорил не обращать внимания. У меня ведь и не было цели поставить рекорд.
Этот рекорд – заслуга всей команды. Многие люди со злостью говорят, что такой сухой серии удалось добиться не из-за вратаря, а из-за грамотной игры в обороне. А я и не отрицаю. Разве можно не пропускать 1000 минут с плохой защитой? Возьмите великого Буффона. Наверное, ему тоже тяжело было бы выступать… У «Ювентуса» одна из лучших оборон в мире. Возможно, и вовсе лучшая. И речь не про четырёх или пятерых защитников, а про игру всей команды. В «Ростове» иногда все полевые игроки оборонялись», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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