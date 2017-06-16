Гиггз не против стать новым наставником «Саутгемптона»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заинтересован в работе главным тренером «Саутгемптона», сообщает Daily Mail. Отмечается, что валлиец, который покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, желает начать самостоятельную тренерскую карьеру.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель решил отказаться от предложения возглавить «Саутгемптон».
В СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на пост нового наставника «святых» бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.
Тухель отказался возглавить «Саутгемптон»