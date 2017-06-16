Верратти: очень жаль, но сейчас о своём будущем говорить не могу

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в данный момент не знает, где будет играть в следующем сезоне. В услугах итальянского футболиста заинтересованы несколько европейских клубов, и в частности «Барселона».
«Мне очень жаль, но сейчас о своём будущем говорить не могу», — приводит слова Верратти Mundo Deportivo.
Верратти со следующего сезона хотелось бы защищать цвета «Барселоны». Между тем парижский клуб не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых футболистов.
Ранее бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини выразил мнение, что «Барселона» была бы идеальной командой для Верратти