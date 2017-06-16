Спортивным директором «Баварии» может стать Линке

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Томас Линке может стать спортивным директором клуба, сообщает Münchner Merkur. Линке занимал аналогичную должность в «Ингольштадт 04», однако уже покинул пост, который занимал с 2011 года.
Линке в составе «Баварии» в числе прочего пять раз выиграл чемпионат Германии (1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05) и становился победителем Лиги чемпионов (2000–01).
С тех пор как в июле 2016 года Маттиас Заммер покинул пост спортивного директора «Баварии», эта должность остаётся вакантной. По ходу последнего сезона руководство немецкого гранда сделало бывшему капитану команды Филиппу Ламу предложение занять этот пост, однако Лам предложение отклонил. Футболист отметил, что ему было бы нелегко работать с президентом мюнхенцев Ули Хёнессом, поскольку не имел бы, на его взгляд, полной свободы действий.