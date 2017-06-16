Агент Маноласа сообщил о переговорах с «Зенитом»

Футбольный агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, сообщил о переговорах с «Зенитом». Об этом посредник сказал в эфире TeleRadio Stereo.
«Зенит», по данным источника, пока не сделал предложение «Роме». Ранее сообщалось, что римляне отказались продавать Костаса Маноласа и Леандо Паредеса в питерский клуб за € 50 млн и требуют не менее € 80 млн.
Контракт Костаса Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года. По данным transfermarkt, защитник оценивается в € 30 млн.
«Рома» оценила Паредеса и Маноласа, которыми интересуется «Зенит», в € 80 млн