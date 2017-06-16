Яшина подарила Пеле пожизненный пропуск на стадион «Динамо»

Валентина Яшина, вдова советского вратаря Льва Яшина, вручила трёхкратному чемпиону мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле пожизненный пропуск на стадион «Динамо», сообщает «Интерфакс».
«Я знакома с Пеле с 1958 года. Я хочу подарить ему пропуск на наш стадион „Динамо“, по которому он сможет в любое время его посетить и побывать в любом помещении», — сказала Яшина.
Центральный стадион «Динамо» был возведён в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и реконструировался: перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Теперь он реконструируется в третий раз, а последний до начала работ матч состоялся здесь в 2008 году.
Реконструированный стадион «Динамо» может стать тренировочной базой одной из команд — участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.