Годзюр: моя адаптация в «Урале» проходит хорошо, команда дружная

Новичок «Урала» голкипер Ярослав Годзюр поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Тюменью» (2:2), а также рассказал о своей адаптации в екатеринбургской команде.
«Это была тренировочная игра. Команда находится под нагрузками. Не всё у нас получилось, но мы старались, играли в комбинационный футбол. Я сегодня пропустил один мяч. Обидно. Дебют получился не «сухой». В том эпизоде я оказался отыгран. Сделать уже ничего не мог. Будем работать.
Моя адаптация проходит хорошо. Команда дружная. Можно сказать, что нашёл общий язык на поле с партнёрами. Ребята опытные. Игроки хорошего уровня», — сказал Годзюр.