Дюрица: cлежу за «Локомотивом» и немножко скучаю

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица, выступающий ныне за турецкий «Трабзонспор», заявил, что «железнодорожники» выбрали удачное место для сборов, остановившись в австрийском Бад Кляйнкирххайме, а также пожелал удачи своей бывшей команде и передал привет болельщикам.
«О, там чудесно! Передавайте всем большой привет. Бад Кляйкинрххайм – чудесное место. Наша сборная да и многие словацкие клубы приезжают туда готовиться к важным турнирам.Как проводили время? Да ничего необычного – много тренировались на поле, в тренажёрных залах. Запомнилось только то, что Бад славится своими источниками. Мы с командой даже ездили в купальни св. Катрайн – говорят, старейший в стране комплекс минеральных вод. В общем, отличное место для подготовки! Хочу сказать, что я слежу за командой, иногда переписываюсь или созваниваюсь с ребятами и, конечно, немножко скучаю. Привет всем болельщикам и удачи «Локомотиву»!» — приводит слова 35-летнего словака официальный сайт «железнодорожников».