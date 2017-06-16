«Ростов» проиграл новичку элитного дивизиона Словении в первом матче при Кучуке

«Ростов» проиграл словенскому клубу «Триглав» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Это был первый матч «Ростова» под руководством Леонида Кучука. Единственный гол жёлто-синие пропустили на 80-й минуте.
По итогам минувшего сезона чемпионата Словении «Триглав» занял первое место во втором дивизионе и поднялся в элиту.
«Ростов» продолжает подготовку к старту сезона-2017/18. В матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги дончане на выезде сыграют с «Уралом». Встреча запланирована на 16 июля.