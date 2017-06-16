Дани Алвес: однажды Дибале придётся уйти из «Ювентуса», чтобы продолжать расти

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес отметил, что форварду туринцев Пауло Дибале в будущем придётся покинуть клуб, чтобы продолжать прогрессировать.
«Мы говорили с Дибалой, и я сказал, что однажды ему придётся уйти из „Ювентуса“, чтобы продолжать прогрессировать. Пауло — драгоценный камень, который расцветёт и засияет новыми гранями своего таланта. Мы много раз говорили об этом, и однажды я сказал ему эти слова. Но я не знаю, когда именно настанет этот момент», — сказал Алвес в интервью бразильскому телеканалу Esporte Interativo.
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