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Дани Алвес: однажды Дибале придётся уйти из «Ювентуса», чтобы продолжать расти

16 июня 2017, пятница. 21:49. Футбол

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес отметил, что форварду туринцев Пауло Дибале в будущем придётся покинуть клуб, чтобы продолжать прогрессировать.

«Мы говорили с Дибалой, и я сказал, что однажды ему придётся уйти из „Ювентуса“, чтобы продолжать прогрессировать. Пауло — драгоценный камень, который расцветёт и засияет новыми гранями своего таланта. Мы много раз говорили об этом, и однажды я сказал ему эти слова. Но я не знаю, когда именно настанет этот момент», — сказал Алвес в интервью бразильскому телеканалу Esporte Interativo.

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Источник: Esporte Interativo Сообщить об ошибке
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Ювентус Дани Алвес Пауло Дибала
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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