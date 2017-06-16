Нильссон-Линделёф: я готов исполнять штрафные удары в «МЮ»

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф, который на этой неделе перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», сообщил, что готов исполнять штрафные в английском клубе.
«Я очень хорошо исполняю штрафные удары, поэтому если у меня будет возможность бить штрафные в „Манчестер Юнайтед“, то я буду к этому годов», — сказал Нильссон-Линделёф в интервью MUTV.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.
Виктор Нильссон-Линделёф дебютирует в «Манчестер Юнайтед» в июле, когда команда отправится в турне по США.