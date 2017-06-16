Торже: «Ахмат» должен думать о первом месте в РФПЛ

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера грозненской команды Олега Кононова, а также рассказал о планах на следующий сезон.
«Сейчас сложно говорить о стиле игры, так как прошло только несколько дней с начала сборов. Нужно дождаться всех, некоторые игроки всё ещё находятся в расположении сборных. Мы должны работать и вместе готовиться к новому сезону, думать о первом месте в лиге.
Наш новый тренер предпочитает упражнения с мячом, и нам многое нужно улучшать в этом плане. Чтобы понять друг друга, нам нужно провести больше совместных тренировок.
Прошлый год был неудачным для меня, но я хочу улучшить свой уровень и все свои качества, чтобы помочь своему клубу, так как все верят — и президент, и руководство команды. Я планирую удачно выступить в этом году», — сказал Торже в интервью пресс-службе «Ахмата».
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