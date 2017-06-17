«Фенербахче» завершил трансфер Дирара из «Монако» за € 4,5 млн

«Фенербахче» завершил трансфер из «Монако» полузащитника Набиля Дирара, сообщает Get Football News France. Турецкий клуб заплатил за футболиста € 4,5 млн, детали контракта не разглашаются.
31-летний Дирар перешёл в «Монако» в 2012 году из бельгийского «Брюгге» за € 6 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 33 матча за французский клуб (в том числе 7 — в Лиге чемпионов), отметившись одним забитым мячом и 7 результативными передачами. Дирар сыграл 25 матчей за сборную Марокко, в которых забил 2 гола.
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