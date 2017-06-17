«Лион» заплатит «Челси» не менее € 17 млн за переход Бертрана Траоре

Лондонский «Челси» достиг принципиальной договорённости с «Лионом» о переходе нападающего Бертрана Траоре во французский клуб, сообщает Get Football News France.
По данным источника, трансфер 21-летнего футболиста обойдётся «Лиону» в € 17-20 млн. Траоре уже согласовал с «ткачами» условия 5-летнего контракта.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2019 года.
«Лион» договорился с «Челси» о сумме за трансфер Бертрана Траоре