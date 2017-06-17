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«ПСЖ» предложил Пепе условия, которые он не принял в «Реале»

17 июня 2017, суббота. 07:58. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Пепе не выиграет в плане продолжительности контракта и финансовых условий, если пополнит ряды «ПСЖ», передаёт L'Equipe.

Согласно информации источника, парижский клуб предложил Пепе контракт лишь на один год. Между тем футболист сборной Португалии надеялся по меньшей мере на двухлетнее соглашение. Именно по этой причине он не принял предложение «Королевского клуба» относительно пролонгации соглашения. В «Реале» ему также предлагали годичный контракт.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уже определились с заменой Пепе: им будет 20-летний защитник «сливочных» Хесус Вальехо, игравший в последнем сезоне на правах аренды за «Айнтрахт».

«Реал» решил заменить Пепе защитником Вальехо
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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