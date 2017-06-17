Калитвинцев: работы в «Динамо» — непочатый край

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над болгарским «Черноморцем» (2:0) в контрольном матче.
«Получился хороший матч. Мы увидели то, что ожидали. Важно, что соперник оказался боевитым, это позволило нам получить массу информации для анализа. Именно это и требовалось в конце сбора. Знаем, куда двигаться дальше, работы ещё непочатый край. Я доволен отношением ребят к делу, объёмом выполненной работы, все выполнили свои задания.
Что касается качества игры, то о нём будем говорить на другом этапе подготовки», — приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».
Московское «Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче