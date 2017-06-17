«Валенсия» готова расстаться с Нани

Полузащитник «Валенсии» Луиш Нани может покинуть команду во время летнего трансферного окна. Marca сообщает, что руководство валенсийского клуба решило продать 30-летнего игрока.
Португалец был куплен летом прошлого года у «Фенербахче» за € 8,5 млн. В минувшем сезоне Луиш Нани принял участие в 26 официальных матчах за «Валенсию», забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
Руководство «летучих мышей» готово рассмотреть предложения по футболисту, который находится в расположении сборной Португалии в России. 18 июня португальцы матчем против Мексики стартуют на Кубке конфедераций.
Контракт Луиша Нани с «Валенсией» действует до лета 2019 года.