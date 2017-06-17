«Саутгемптон» не рассматривает кандидатуру де Бура на пост главного тренера

Кандидатура голландского специалиста Франка де Бура не рассматривается руководством «Саутгемптона», сообщает The Independent. При этом отмечается, что 47-летний специалист всё-таки может получить работу в Англии — сообщалось, что он является кандидатом на пост наставника «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель решил отказаться от предложения возглавить «Саутгемптон».
В СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на пост нового наставника «святых» бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.
«Кристал Пэлас» рассмотрит кандидатуру де Бура на пост главного тренера