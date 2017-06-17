Ван Перси может перейти в «Фейеноорд»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси вернётся в Нидерланды. 33-летний форвард может перейти в «Фейеноорд», воспитанником которого является. Об этом пишет fr12.nl.
Контракт Робина ван Перси с «Фенербахче» действует до июня 2018 года. Наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал возможный переход форварда.
«Конечно, ван Перси был бы полезен «Фейеноорду», с его огромным опытом. Но пока это только слухи», — отметил ван Бронкхорст.
Робин ван Перси играл в «Фейеноорде» с 1996 года, откуда в 2004 году перебрался в лондонский «Арсенал».