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Кейлор Навас не включён в заявку Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ

17 июня 2017, суббота. 12:53. Футбол

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас не был вызван в национальную команду для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, который пройдёт с 7 по 26 июля в США.

Как сообщает Marca, главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес решил предоставить 30-летнему вратарю отдых после напряжённого сезона. Навас принял участие в 41 официальном матче за «Реал».

Кейлор Навас 71 раз надевал футболку сборной Коста-Рики, в составе которой дебютировал в октябре 2008 года. В 2015 году Кейлор Навас из-за травмы также не принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.

К. Навас не сыграет на Золотом Кубке КОНКАКАФ, чтобы не терять места в «Реале»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Коста-Рики - Футбол ФК Реал Мадрид Кейлор Навас
Новости. Футбол
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