Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сантуш: Роналду — кристально честный человек, доверяю ему на сто процентов

17 июня 2017, суббота. 17:01. Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поддержал нападающего Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций.

«Знаю Криштиану много лет, я был последним тренером, ещё когда ему было 18. Гарантирую, Роналду — кристально честный человек с крепким характером. Он достойный мужчина и спортсмен. Доверяю ему на все сто процентов. У меня есть соглашение со своими игроками, мы заключили пакт. Договорились всё что связано с личными отношениями оставить за пределами сборной. Честно говоря, я ничего не слышал об этих махинациях, и нужно быть осторожным, когда вы копаетесь в сплетнях. Главное, что не только я поддерживаю Криштиану, все ребята солидарны с ним. Мы работаем как единое цело, у нас нет индивидов, португальцы — единая команда.

Мы не фавориты Кубка конфедераций, а только кандидаты на этот пост. Мы всегда претендуем на победу. Так было на Евро-2016, и так теперь здесь, в Казани. Есть, если позволите, более яркие фавориты, чем Португалия. Но я уверен, что моя команда настолько сосредоточена на нашей общей цели, что может победить любого соперника из нашей группы. Португалия впервые в истории выступает на Кубке конфедераций, и это очень важно для нас. Успех на чемпионате Европы заставил португальцев гордиться сборной и поднял планку ожиданий», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Сборная Португалии 18 июня в Казани сыграет с Мексикой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
18:02 Ткачёв прибыл в расположение ЦСКА
17:52 Путин прибыл на стартовый матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия
17:52 «ПСЖ» готовится выкупить Облака у «Атлетико» за € 100 млн
17:46 Сакки: хочу напомнить Доннарумме примеры Кака и Шевченко
17:42 Алвес: не могу называть Роналду феноменом перед битвой с ним
17:32 «Кайрат» с Аршавиным в составе одержал 5-ю победу подряд в чемпионате Казахстана
17:31 Лазарев, Лопырёва, Алсу — в фотообзоре церемонии открытия Кубка конфедераций
17:22 Дзагоев: даже не помню, когда в последний раз отмечал день рождения с семьёй
17:19 Дзахов расторг контракт с «Амкаром» и перешёл в «Оренбург»
17:14 Созин: судя по церемонии открытия, Петербург не готов к большим турнирам
17:11 Мутко: конечно же нам не будет стыдно за сборную России!
17:10 Робот поставил на победу сборной России в матче КК-2017 с Новой Зеландией
17:09 Давыдов: Зырянов остаётся в «Зените-2»
17:09 Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч с Россией
17:01 Сантуш: Роналду — кристально честный человек, доверяю ему на сто процентов
16:58 Сборная России назвала состав на матч с командой Новой Зеландии на КК-2017
16:58 Сборная Германии сыграет с траурными повязками в память о Гельмуте Коле
16:46 «Аякс» объявил о назначении Кайзера на пост главного тренера
16:45 Сантуш: организаторы Кубка конфедераций выполнили все требования португальцев
16:38 Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани
16:36 Футболисты и тренерский штаб ЦСКА записали видеопоздравление Дзагоеву
16:31 Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»
16:27 А. Корян получил от «Локомотива» приглашение на просмотр
16:11 Игуаин попрощался с Дани Алвесом в соцсети, но сразу удалил сообщение
16:09 Роналду в Казани расписался на паспорте одного из болельщиков
15:58 Воспитанник «Барселоны» Мбула стал игроком «Монако»
15:54 Андре Силва: портрет Роналду на одном из домов в Казани просто великолепен
15:46 Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России
15:36 Глушаков: сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата
15:09 Адилсон: в России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
15:06 Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне
15:04 Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» решить задачу выхода в РФПЛ
14:37 «Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана
14:36 Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей
14:32 Комбаров: за невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
14:16 Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось
14:03 «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край из-за плохих полей
14:02 «Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина
13:53 Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК
13:53 «Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»
13:48 Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома
13:38 «Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды
13:22 Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн
13:22 Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база
13:20 Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017