Дзахов расторг контракт с «Амкаром» и перешёл в «Оренбург»

28-летний полузащитник «Амкара» Давид Дзахов продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Оренбург».
«Давид находился в системе «Амкара» с 2009 года, но большую часть этого времени футболист провёл в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон-2016/17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике».
В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан ещё на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и футболиста. ФК «Амкар» благодарит Давида Дзахова за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — цитирует сайт «Амкара».