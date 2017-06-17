«ПСЖ» готовится выкупить Облака у «Атлетико» за € 100 млн

«ПСЖ» намерен приобрести у «Атлетико» голкипера Яна Облака. Парижский клуб готовит «матрасникам» предложение о выкупе контракта словенского футболиста за € 100 млн, которые прописаны в соглашении вратаря как сумма отступных, пишет Goal.
Сообщается, что «Атлетико» будет до последнего бороться за Облака, так как до конца года клубу запрещено регистрировать новичков из-за санкций ФИФА.
По итогам последнего сезона Облак принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, пропустив 21 гол. Контракт 24-летнего вратаря с «Атлетико» действует до конца сезона-2020/21.
«ПСЖ» предложил за Облака € 75 млн, но «Атлетико» отклонил предложение