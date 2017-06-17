Муканджо: Это'О правильно сделал, когда принял предложение из России

Форвард сборной Камеруна Бенжамен Муканджо поделился ожиданиями от Кубка конфедераций и отметил, что одобряет поступок камерунского нападающего Самуэля Это'О, в прошлом выступавшего за «Анжи».
«Кубок конфедераций — это особое соревнование. Для нас большое удовольствие принимать в нём участие.
Помогает ли нам играть высокий рост? Я думаю, это не очень важно. У нас есть хорошие игроки и менее высокого роста. Все зависит от того, насколько динамично вы играете. Не думаю, что это сыграет большую роль в матче с Чили. У нас есть и другие плюсы. Погода? Я думаю, что погодные условия будут одинаковы для всех. Мы знаем, что такое зима и лето. Многие наши футболисты играют в Европе.
Не хотел бы я сыграть в Европе по примеру Это'О? Он правильно сделал, когда принял предложение из РФ. Что касается интереса к Бассогогу, то я не знаю, будет ли он играть в России. Главное — защитить цвета нашего флага, а не то, обратят на него внимание российские скауты или нет», — передаёт слова Муканджо корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.