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Инфантино: стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге

17 июня 2017, суббота. 18:17. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался доволен организацией Кубка конфедераций — 2017.

«Я очень впечатлен, у меня очень положительные впечатления. Я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит. Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге, но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи.

Кубок конфедераций является хорошим тестом, хорошей возможностью посмотреть, проверить, как все пройдет, как все организовано, и быть уверенными в том, что в будущем не будет проблем. Я уверен, что и чемпионат мира будет организован на высоком уровне. Конечно, это более масштабное мероприятие, чем Кубок конфедераций, но, тем не менее, останется ещё один год для того, чтобы посмотреть, какие возникли возможные проблемы, что необходимо улучшить, и сделать это", — цитирует Инфантино «Интерфакс».

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Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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Джанни Инфантино Кубок конфедераций Стадион «Крестовский» ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
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