Перуанский журналист сравнил экс-нападающего «Локомотива» Кайседо с гориллой

Перуанский журналист Филипп Баттерс оказался в центре скандала из-за расистских слов о жителях Эквадора и нападающем «Эспаньола» Фелипе Кайседо, который ранее выступал за «Локомотив», пишет Sport.
В одной из телепередач Баттерс сказал следующее: «Эквадорцы не являются чернокожими, они длинные, как крокодилы. Если сделать Кайседо ДНК-тест, то окажется, что он обезьяна, горилла».
В ответ правительство Эквадора официально потребовало от перуанца извинений, а Кайседо написал в своём «твиттере», что благодарит всех, кто поддержал его, а также обвинил Баттерса в разжигании ненависти.
«Эспаньол» собирается продать экс-форварда «Локомотива» Кайседо