Деменко: мы видим настоящую сборную России, Черчесов поставил команде игру

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился впечатлениями от победы национальной команды над Новой Зеландией (2:0) в матче открытия Кубка конфедераций — 2017.
«Было видно волнение от первого официального матча, но главное, что есть результат. Черчесов поставил игру команде, и мы видим настоящую сборную России. Потенциал виден: Смолов забил, помогал обороне и заслуженно был признан лучшим игроком матча, Полоз будет прибавлять, хотя и в этой встрече он отдал прекрасную передачу в касание на Глушакова. Денис же набрал очень хорошую физическую форму, и он одинаково хорошо играет как на позиции опорника, так и бокс-ту-бокс.
Будем надеяться, что и в следующих матчах удача будет на стороне нашей сборной. Новая Зеландия считается слабой командой, но мы видели, как они старались, бились. Забей наши раньше, счёт мог быть и разгромным», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.