Глушаков: было небольшое волнение, я впервые играл при президенте

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды (2:0) над Новой Зеландией в первом матче Кубка конфедераций — 2017.
«Нормальное настроение, выиграли, но душновато было на стадионе. Но самое главное — победа. Дальше матч с Португалией, порадуемся. Не обратил внимание на то, что гол отобрали, какая разница? На чемпионате Европы полгола, здесь полгола, нормально, будем соединять. В том моменте почувствовал, что Полоз отдаст передачу, открылся в зону, перебросил вратаря.
Волнение есть в каждом матче, и в контрольных тоже. Матч открытия, мы хозяева турнира, президент был на игре. Впервые я играл при президенте. Было небольшое волнение, хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытие турнира. Думаю, всё удалось. Рад ли
я, что Путин видел победу сборной России? А вы рады? Он такой же русский, как и вы, в раздевалку президент не выходил.
Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там не далеко. Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы победили. Мы можем выиграть и проиграть и сильному, и слабому сопернику. Пока идём вперёд.
Португалию и Роналду ещё не обсуждали, всё впереди. Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звёзд. К тому же сыграем на нашем фантастическом стадионе», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.