Главный тренер «Уэски» ударил головой своего футболиста после замены

Главный тренер команды испанской Сегунды «Уэска» Хуан Антонио Анкела во время матча вступил в конфликт со своим полузащитником Давидом Лопесом.
После того, как тренер заменил игрока на 55-й минуте поединка плей-офф за выход в Примеру с «Хетафе» (0:3), футболист высказал свое недовольство, а сам наставник ударил Лопеса головой. Сотрудники клуба смогли удержать футболиста от продолжения стычки.
«Игроки думают, что могут говорить всё, что им вздумается. Он выразил претензии мне, а я — ему. Это нормально, не в первый и не в последний раз. Футболисты считают, что тренеры должны молчать, а игроки могут говорить всё, что пожелают. Уважение должно быть взаимным», — прокомментировал Анкела после матча.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».