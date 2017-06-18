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Форвард «Валенсии» Лоренсо провёл ночь в тюрьме после обвинений в изнасиловании

18 июня 2017, воскресенье. 09:29. Футбол

Нападающий «Валенсии» Сантьяго Лоренсо был арестован ночью 15 июня по подозрению в изнасиловании девушки.

Инцидент произошёл в Альмерии, где 21-летний футболист проводит отпуск. По словам девушки, которая выступает потерпевшей, она была на вечеринке, куда её пригласил друг Лоренсо. Вместе с футболистом она направилась к его автомобилю, где он начал к ней приставать, несмотря на сопротивление, пишет Marca.

Лоренсо был почти сразу же арестован и провёл всю ночь в тюрьме. Утром 16 июня состоялся суд, и футболист был отпущен без залога. Форвард считает себя полностью невиновным, о чём сообщил руководству «Валенсии». В ближайшее время суд рассмотрит дело.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия
Новости. Футбол
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