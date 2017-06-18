Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте

«Челси» может обратиться к кандидатуре Луиса Энрике, если лондонский клуб покинет нынешний главный тренер Антонио Конте. Об этом пишет английское издание The Telegraph.
«Челси» рассчитывает на то, что Конте останется в команде, но если итальянец примет окончательное решение об уходе, то Энрике — приоритетный кандидат для синих.
Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством. 47-летний специалист якобы недоволен трансферной политикой клуба. Позже появилась информация о том, что Конте счастлив и не собирается уходить из лондонской команды.
Луис Энрике три прошедших сезона провёл во главе «Барселоны» и выиграл с сине-гранатовыми девять трофеев.