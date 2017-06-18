Заплативший таксисту 50 тыс. рублей чилиец: 1-ю ночь в России я провёл в полиции

Чилийский журналист Диего Миранда, который на этой неделе за поездку из Домодедово до отеля заплатил 50 тыс. рублей, рассказал корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой детали произошедшего.
«Вы представьте: я только прилетел в Россию, ужасно устал, а у меня ещё с собой куча оборудования. Всё, чего мне хотелось, — это побыстрее добраться до отеля. Я поменял деньги прямо в аэропорту, вышел и увидел, что там стоит много таксистов. Смотрю, люди садятся, уезжают. Ну, и я тоже сел. В Чили не принято спрашивать о цене заранее: всё показывает счетчик. Когда мы приехали, таксист указал мне на стоимость поездки – 37 и много нулей. Потом внезапно стало 40. Он объяснил это тем, что сейчас довольно позднее время, поэтому мне стоит дополнительно заплатить за поездку. Ok, no problem. Я дал 50 000, с чаевыми… Но тут мне пришла смс от друга, который доехал до этого же отеля за 5000. Я сразу понял, что меня обманули и потребовал вернуть деньги.
Он отдал мне 300 рублей. Серьёзно, мужик?! Я сказал, что вызову полицию. Перед тем, как уйти, сфотографировал номера машины, чтобы хоть как-то можно было его потом найти. Он, кстати, попросил удалить фотографии, но я схитрил. У меня два совершенно одинаковых телефона, и я показал ему галерею на том, где ничего не было. На ресепшене в отеле мне сказали обратиться в полицию, и, стоит сказать, что приехали они быстро. В общем, свою первую ночь в России я провёл в полицейском участке. Вернулся в отель только к 5:30 утра", — сказал Миранда.
Полную версию интервью с Мирандой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».