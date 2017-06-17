Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей

Таксист, который накануне отвёз чилийского журналиста за 50 тыс рублей, вернул ему деньги. Об этом говорится на официальном сайте столичного главка МВД.
Ранее стало известно, что полиция задержала водителя такси. Им оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес»
«Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 000 рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принёс извинения гостю из Южной Америки», — говорится в сообщении.
Видео с признанием таксиста можно посмотреть в YouTube.