«ПСЖ» готов предложить за Роналду € 140 млн и платить ему € 30 млн в год

«ПСЖ» хочет приобрести форварда «Реала» Криштиану Роналду. Парижане готовы заплатить за португальца € 140 млн и предложить ему зарплату € 30 млн за сезон. Об этом сообщается в воскресном номере газеты Corriere dello Sport.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично проинформировал агента Роналду Жорже Мендеша о намерении купить 32-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.