Мутко пообещал бесплатные билеты на ЧМ-2018 для категории малоимущих граждан РФ

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной Конференции РФС пообещал бесплатные билеты на чемпионат мира — 2018 для категории малоимущих граждан РФ — многодетных семей, воспитанников детских домов и людей с инвалидностью.
«Будут. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет», — передаёт слова Мутко корреспондент
«Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи КК-2017