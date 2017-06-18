Камерун – Чили: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 18 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч первого тура группового этапа в квартете В Кубка конфедераций — 2017 между сборными Камеруна и Чили. Встреча начнется в 21:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка конфедераций — 2017 Камерун – Чили.
Ранее команды встречались друг с другом один раз. Матч между этими сборными состоялся в 1998 году и завершился со счётом 1:1.
Помимо Камеруна и Чили, в группе В играют Австралия и Германия.