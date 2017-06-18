Смертин: могу посоветовать игрокам сборной России побольше общаться с фанатами

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал своё избрание в состав исполкома РФС, а также поделился впечатлениями от матча открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0).
«Я уже был в исполкоме, круг обязанностей мне известен. Что бы я мог сделать для сборной России? Сейчас я, к сожалению, уже не смогу играть так, как раньше. Могу лишь поделиться опытом, но ребята у нас и так мастеровитые. Могу посоветовать только любить своё дело и побольше общаться с болельщиками, наладить с ними мост общения, который должен быть таким же крепким, как Крымский.
Вчера очень важно было победить. Когда второй гол забили, стало заметно, что появились рискованные действия. Но лакмусовая бумажка — это матч с Португалией. Он многое покажет», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.