Абрахам: ничья со Швецией — хороший результат для сборной Англии на Евро U21

Нападающий «Челси» и молодёжной сборной Англии Тэмми Абрахам поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата Европы — 2017 U21 с командой Швеции (0:0).
«Учитывая, что в наши ворота был назначен пенальти, счёт 0:0 — хороший результат. Мы набрали очко, и теперь, конечно, нам нужна победа, поэтому в следующем матче будем выкладываться полностью. И надеюсь, что у нас будет больше моментов.
Со шведами было непросто, и я знал, что мне предстоит. Они осели глубоко в обороне и не давали мне пространства. Я знал, что так будет. Нам надо было быть терпеливыми, но моментов так и не было. Тем не менее мы набрали очко», — цитирует Абрахама сайт «Челси».
Турнирное положение в группе А по окончании первого тура.