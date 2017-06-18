«Урал» одержал победу над «Челябинском» в товарищеском матче

«Урал» в контрольном матче на домашнем сборе одержал победу над клубом «Челябинск», который выступает во втором дивизионе России. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу екатеринбургской команды. Голами в составе «Урала» отметились Дмитрий Билоног, Александр Ставпец и игрок, который находится в команде на просмотре.
Завтра, 19 июня, в городе Асбест «Урал» проведёт следующий контрольный матч. Соперником екатеринбургского клуба станет «Ураласбест», который выступает в первенстве Свердловской области.
«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тюменью»