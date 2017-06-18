Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Урал» одержал победу над «Челябинском» в товарищеском матче

18 июня 2017, воскресенье. 14:50. Футбол

«Урал» в контрольном матче на домашнем сборе одержал победу над клубом «Челябинск», который выступает во втором дивизионе России. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу екатеринбургской команды. Голами в составе «Урала» отметились Дмитрий Билоног, Александр Ставпец и игрок, который находится в команде на просмотре.

Завтра, 19 июня, в городе Асбест «Урал» проведёт следующий контрольный матч. Соперником екатеринбургского клуба станет «Ураласбест», который выступает в первенстве Свердловской области.

«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тюменью»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Урал Челябинск товарищеские матчи
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
15:21 «Анжи» подписал контракт с Карасёвым
15:17 Ломбертс: если я с умом вложил свои деньги, то никогда больше не буду работать
15:15 Тарханов: мне понравилась молодёжь «Урала», которая вышла во втором тайме
15:05 Фан-зону в Петербурге в первый день Кубка конфедераций посетили 12 тыс. человек
14:55 «Севилья» отказалась выкупать у «Интера» Йоветича за € 14 млн
14:50 «Урал» одержал победу над «Челябинском» в товарищеском матче
14:44 Гилерме: сборная России — команда с большим талантом, но ей нужен опыт
14:41 Ломбертс: в России многие называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними
14:28 Гилерме: образ России в глазах всего мира совершенно отличается от реальности
14:24 Матюшенко: «Тосно» подпишет договор с игроком «Боавишты», будут ещё 1-2 перехода
14:20 Черчесов: если футболист не настоящий профессионал, то он меня не интересует
14:08 Черчесов: в идеале хочу, чтобы сборная России играла, как «Бавария» при Хайнкесе
13:56 Гендиректор «Тосно»: нам не нужны плохие отношения с «Зенитом»
13:54 Гинер — о чемпионстве «Спартака»: ну раз в 16 лет надо же победить
13:44 Фергюсон: «МЮ» не боится принимать вызовы от сильнейших клубов мира
13:39 Дани Алвес: не пишите эту чушь про меня!
13:31 Агент Миланова: переговоров с ЦСКА нет, готовы рассмотреть другие предложения
13:18 Педжик: возможно, Кэхилл должен отдать Конте свою медаль за победу в АПЛ
13:17 На просмотр в «Ростов» прибыл 20-летний защитник Рукас
13:09 Лучший футболист Киргизии в 2016 году Кичин продлил контракт с «Енисеем»
13:07 Абрахам: ничья со Швецией — хороший результат для сборной Англии на Евро U21
12:58 Асенсио: комплименты не должны затуманивать голову, мне надо оставаться скромным
12:46 Нильссон-Линделёф: мне не важно, сколько «МЮ» заплатил за меня «Бенфике»
12:33 Мутко: если у властей Саранска есть желание, можно построить частный клуб
12:32 Смертин: могу посоветовать игрокам сборной России побольше общаться с фанатами
12:20 Президент «Урала»: постараемся все матчи в конце года провести в Екатеринбурге
12:19 Мутко: может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?
12:13 Прядкин: «СКА-Хабаровск» устранил те недостатки, которые выявила комиссия РФПЛ
12:11 Милнер: теперь все болельщики «Ливерпуля» точно знают, кто такой Соланке
12:11 Сорокин будет единственным представителем от Европы на выборах в совет ФИФА
12:06 В расположение «СКА-Хабаровск» прибыл латвийский форвард Вишняков
12:01 Де Брёйне включил 5 игроков «Тоттенхэма» в свою символическую сборную сезона АПЛ
12:00 Прядкин: никаких переносов матчей РФПЛ без регламентных требований не будет
12:00 Русские красавицы, звёздные гости и ярость Черчесова. Фотообзор старта КК-2017
12:00 Камерун – Чили: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
11:57 Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровск» и будет искать другой клуб
11:49 Прядкин: финал Кубка России-2017/18 запланирован на 9 мая в Волгограде
11:43 Окслейд-Чемберлен рассержен тем, что «Арсенал» не предложил ему новый контракт
11:23 2,5 тыс. болельщиков из Чили посетят матч с Камеруном в Москве
11:21 Ламберт: ни один топ-тренер не начнёт работу без права голоса по трансферам
11:16 Смертин, Сорокин и Соловьёв избраны в состав исполкома РФС
10:55 Мутко пообещал бесплатные билеты на ЧМ-2018 для категории малоимущих граждан РФ
10:54 Сорокин: система идентификации фанатов прошла успешный тест, нареканий не было
10:51 Президент ЦСКА практически уверен, что Тошич останется в команде
10:41 Лакович: УЕФА не будет сильным без сильного российского футбола
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам игра сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017