Экс-защитник «Томи» и «Уфы» Тишкин стал игроком «СКА-Хабаровск»

Защитник Максим Тишкин стал игроком «СКА-Хабаровск». 27-летний футболист приступил к тренировкам на сборе дальневосточной команды в подмосковном Кратово.
Тишкин — уроженец Мордовии, за время профессиональной карьеры он сменил пять клубов, поиграв во всех трёх профессиональных дивизионах российского футбола. В РФПЛ Тишкин провёл 51 матч, сменив три команды — «Мордовию», «Уфу» и «Томь». Клуб из Томска игрок покинул в феврале 2017 года, подписав контракт с «Балтикой».
Тишкин должен принять участие в спарринге «СКА-Хабаровск» с «Уфой», который пройдёт 22 июня.
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