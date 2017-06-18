«Анжи» объявил о подписании контракта с 32-летним защитником Игорем Удалым, который с 2012 года был игроком «СКА-Хабаровск».
«Имя Удалого хорошо знакомо дагестанским болельщикам. В 2006 году центральный защитник защищал цвета махачкалинского «Динамо», а перед этим являлся игроком «Содовика». Из столицы Дагестана Игорь переехал в новороссийский «Черноморец».
Дальнейшая карьера прошла на Дальнем Востоке, где Удалый провел семь сезонов. Сначала он сыграл за владивостокскую «Луч-Энергию», а затем являлся футболистом СКА из Хабаровска. Игорь, мы рады тебя видеть в составе «Анжи»!» — сообщается на сайте клуба.
«Анжи» пополнился экс-защитником «СКА-Хабаровск» Удалым