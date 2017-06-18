Агент: есть клубы, интересующиеся Саломонссоном, но пока ничего конкретного

Агент Стефан Петтерссон, который представляет интересы защитника «Гётеборга» Эмиля Саломонссона, поделился мнением о возможной смене клуба игрока.
Ранее шведское издание Expressen сообщило, что «Спартак» близок к трансферу Саломонссона за € 1 млн.
«Есть клубы, которые интересуются Саломонссоном. Он долгое время хорошо выступал в составе «Гётеборга». Эмиль является тем правым защитником, которого сегодня ищут многие клубы. Однако пока нет ничего конкретного.
Возможен ли его переход в зарубежный клуб? Очевидно, что Эмиль хочет выиграть чемпионат Швеции в составе «Гётеборга». Это было его давней целью. Однако никогда нельзя закрывать двери перед иностранными клубами. Если встанет вопрос о его уходе в зарубежный клуб, должно совпасть много вещей. Саломонссону уже не 22 года. Если появится вариант, при котором игрок и клуб могут извлечь выгоду, он его рассмотрит», — цитирует Петтерссона GP.
Контракт 28-летнего Саломонссона с «Гётеборгом» истекает в конце этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Швеции и забил два гола.