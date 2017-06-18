Президент Ла Лиги: уверен, Роналду невиновен, а его уход будет огромной потерей

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об информации о желании нападающего «Реала» Криштиану Роналду покинуть чемпионат Испании из-за обвинения в неуплате налогов.
«Зная тех, кто окружает Роналду, и об их профессионализме, я уверен, что он невиновен. Мы живём в такое время, когда после любых новостей о налоговой службе всех называют мошенниками. Уверен, Роналду невиновен. Если верить тому, что я прочитал, он не совершал никаких преступлений.
Какое влияние может оказать уход Роналду из чемпионата Испании? Это невозможно измерить, но оно было бы огромным. Особенно если говорить о развитии Ла Лиги на международной арене. Это будет огромная и невосполнимая потеря», – приводит слова Тебаса AS со ссылкой на его слова в эфире телеканала La Sexta.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.