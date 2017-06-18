Тренер «Кротоне» проехал 1300 километров на велосипеде по Италии

Главный тренер «Кротоне» Давиде Никола сегодня завершил свой поездку на велосипеде по Италии, проехав 1300 километров, сообщает Football Italia.
44-летний специалист пообещал, что в случае если «Кротоне» сохранит прописку в высшем дивизионе, он на велосипеде проедет по стране.
Кроме того, целью Николы было привлечь внимание к вопросу безопасности езды на велосипеде. Он потерял 14-летнего сына в результате велосипедной аварии.
В путешествии, которое стартовало 9 июня в Кротоне, тренера сопровождали его шурин, племянник и сотрудник «Кротоне».
Он проехал на велосипеде через Таранто, Бари, Пескару, Анкону, Ливорно, Геную и завершил путешествие в Турине.
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