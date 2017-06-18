Камерун – Чили: Санчес не попал в стартовый состав из-за повреждения лодыжки

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес не попал в стартовый состав национальной команды на матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017 со сборной Камеруна из-за повреждения лодыжки, сообщает The Sun.
Форвард получил повреждение ещё на тренировке в четверг, из-за чего пропустил последующие занятия с командой. Санчес остался в запасе на стартовый матч турнира со сборной Камеруна.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Чили. После первого тайма счёт в матче 0:0.