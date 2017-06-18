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Сборная Чили обыграла команду Камеруна в матче Кубка конфедераций в Москве

18 июня 2017, воскресенье. 22:52. Футбол

В матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Открытие Арена» в Москве сборная Чили обыграла команду Камеруна со счётом 2:0.

На 81-й минуте гол забил полузащитник Артуро Видаль, который ударом головой замкнул передачу с фланга, а на второй компенсированной минуте точный удар Эдуардо Варгаса удвоил преимущество сборной Чили.

В другом матче группы B сборная Германии сыграет с командой Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 19 июня.

Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 игра); 2. Камерун — 0 (1); 3-4. Австралия и Германия — 0 (0).

Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур
18 июня 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Камерун
0 : 2
Чили
0:1 – Видаль – 81, 0:2 – Варгас – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Камеруна - Футбол Сборная Чили — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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