«Боруссия» Д заинтересована в услугах 19-летнего игрока «Барселоны» Ли Сеунг Ву

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Барселоны» Ли Сеунг Ву, сообщает Bild.

Голландский специалист уверен, что 19-летний южнокорейский футболист будет полезен его команде. В немецком клубе надеются на то, что высокая конкуренция в каталонской команде заставит Ли Сеунг Ву рассмотреть возможность перехода в «Боруссию».

Однако интерес к нему проявляет не только испанский гранд: видеть его в своих рядах хотели бы и такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Действующее соглашение