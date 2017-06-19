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«Боруссия» Д заинтересована в услугах 19-летнего игрока «Барселоны» Ли Сеунг Ву

«Боруссия» Д заинтересована в услугах 19-летнего игрока «Барселоны» Ли Сеунг Ву
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Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Барселоны» Ли Сеунг Ву, сообщает Bild.

Голландский специалист уверен, что 19-летний южнокорейский футболист будет полезен его команде. В немецком клубе надеются на то, что высокая конкуренция в каталонской команде заставит Ли Сеунг Ву рассмотреть возможность перехода в «Боруссию».

Однако интерес к нему проявляет не только испанский гранд: видеть его в своих рядах хотели бы и такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Действующее соглашение