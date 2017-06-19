Гранеро: Моуринью – мой лучший тренер, но пусть «Реал» победит «МЮ»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Гранеро, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», пожелал победы «сливочным» в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед». В «Реале» Гранеро работал и под руководством Жозе Моуринью, возглавляющего ныне манкунианцев.
«Моуринью – мой лучший тренер, но пусть «Реал» победит «Манчестер Юнайтед». Это правда, что Моуринью побеждает везде, где работает. Он возглавил «Манчестер Юнайтед», который был наполовину в дезориентированном состоянии, и сразу же начал выигрывать титулы. Это суперспециалист», — приводит слова Гранеро Marca.
Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» перед стартом последнего сезона. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
Матч Суперкубка УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 8 августа в Скопье.