«Атлетико» предложит «Челси» за Диего Косту € 30 млн

Мадридский «Атлетико» продолжает прилагать усилия к приобретению нападающего лондонского «Челси» Диего Косты, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, в ближайшие дни испанцы предложат за футболиста € 30 млн. В мадридском клубе верят, что такую трансферную операцию можно будет осуществить.
Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте посредством смс сказал Косте, что в следующем сезоне не рассчитывает на него.
Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико» в свою очередь уже давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.