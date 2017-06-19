«Уфа» поздравила защитника Йокича со свадьбой

Словенский защитник «Уфы» Боян Йокич женился. С этим событием 31-летнего игрока поздравил его клуб.
«В жизни словенского защитника ФК «Уфа» Бояна Йокича произошло знаменательное событие – свадьба! Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет Бояна и его избранницу Наташу с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет вам да любовь!» — говорится в сообщении.
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